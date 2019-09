innenriks

Politiet melde om hendinga måndag morgon. Elva har gått inn på eit jorde.

– Brann og politi prøver no å berge sau som er fanga mellom vatn og trygg grunn. Det er per no meldt om over 100 sauer som skal vere tatt av vatnet, opplyser politiet.

Tidlegare har politiet meldt at ingen personar skal vere i fare.

(©NPK)