Uvêret i Olden spaknar, vegar opnar igjen

innenriks

Vegane var lenge stengde, men opna frå 03.30-tida natt til måndag, fylkesveg 60 med manuell dirigering. Ifølgje Bergens Tidende var det hardast ramma området frå Olden og rundt éin kilometer ut fylkesveg 60 mot Innvik.

Evakuering gjekk føre seg søndag kveld og natt til måndag, etter at brannvesenet og politiet vedtok å få folk ut av det utsette området, der det er om lag 40 bustader. I tillegg vart det igangsett evakuering av Nesset camping ein dryg time etter at bustadevakueringane starta.

– Det er no 25 personar som er registrert evakuerte. Alle er innkvarterte på hotell eller hos venner og familie. Politiet oppmodar framleis dei som har evakuert seg sjølv om å ta kontakt med politiet for registrering dersom dei ikkje allereie har gjort dette, opplyser operasjonsleiar Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt til NTB natt til søndag.

Han forsikrar at dei har god kontroll, og det er førebels ikkje meldt om skadar. Det er heller ikkje meldt om at personar er sakna eller isolerte.

– Området dei er evakuerte frå vil bli verande avsperra til det er vurdert av geolog. Fylkesveg 60 mellom Raaneset og brua i Olden sentrum inngår i denne sperringa. Det er planlagt vurdering av geolog i 9-tida måndag morgon, seier Halleraker.

Beredskap

Mannskapa frå Røde Kors, brannvesenet og helsepersonell er dimitterte frå staden, men er i beredskap. Mannskap frå Sivilforsvaret og Statens vegvesen er framleis på staden og hjelper til med avsperring.

Det er ingen kjente skadar på busetnad eller veg, men noko lausmasse ligg i vegen der elvane har gått over breiddene sine, skriv politiet i ei tidlegare melding. Stryn kommune har sett krisestab i samband med hendinga, med tett kontakt med innsatsleiaren til politiet på staden. Politiet har òg vore i kontakt med NVE.

Nedbøren har minka som venta, og flaum- og jordskredvarselet på varsam.no er senka frå oransje til gult nivå frå helga til måndag for Vestlandet og Trøndelag.

Veier stengt

Vêrforholda den siste tida har ført til rasfare og flaum etter at elvane gjekk over breiddene sine, og ei rekke vegar vart stengde. Fylkesveg 60 vart stengd, men så opna mellom Oldeelva og Simaelva med manuell dirigering natt til måndag.

Fylkesveg 722 mellom Storesund og Flo i Stryn vart opna klokka 4.30 etter å ha vore stengd på grunn av flaum og fare for ras. Fylkesvegane 724 Olden-Briksdalen og 723 Lodalen opna for trafikk ein time før, melder Vegtrafikksentralen.

Ferjesambandet Lote – Anda var stengd frå klokka 18 søndag på grunn av mykje vind, men opna igjen ved 23-tida søndag.

– Forferdeleg

Det var rundt klokka 21.15 politiet fekk melding frå fleire innbyggjarar i Olden om at fleire av elvane som renn ned frå fjellet på vestsida av Olden sentrum, var i ferd med å fløyme over. Vasstanden var aukande, og ein del bebuarar byrja å evakuere seg sjølv då vassmassane kom over veg og mot hus og andre bygningar.

Endre Muri har drive Alda Camping i Olden i fire-fem år og sa til Dagbladet at forholda var forferdelege.

– Eg var på campingen tidlegare i kveld. Det var reine symjebassenget. Vi får sjå korleis det blir når dagslyset kjem, men det ser ut til å vere store skadar, seier Muri.

Sjølv har han no gjort det han kunne for å sikre området, før han drog frå campingen søndag kveld.