Venstre opnar for samtalar med MDG i Oslo – Ap avviser forhandlingar

– No har vi hatt dei innleiande drøftingane i Oslo Venstres gruppestyre, og vi er opne for samtalar med MDG, seier Bjercke til Aftenposten.

Tidspunktet for møtet er ikkje endeleg stadfesta partane imellom, men møtet blir unnagjort i god tid før helga, blir Dagbladet fortalt.

Byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) avviser at dei varsla samtalane mellom MDG og Venstre er forhandlingar.

– Oslo MDGs kontakt med Oslo Venstre avklarte eg som byrådsleiar førre veke, seier Johansen i ei melding til NTB.

Dialog med Raudt

– Dette er berre ein naturleg respons på Venstres fleire initiativ gjennom media. Kontakten dreier seg ikkje om noka form for forhandlingar mellom Oslo MDG og Oslo Venstre. Det er våre tre byrådsparti som skal forhandle. Vi har dialog med Raudt som har vore støttepartiet vårt, understrekar byrådsleiaren.

– Som byrådsleiarkandidat for alle dei tre byrådspartia ser eg fram til å leie forhandlingane mellom våre tre parti. Vi har fått tillit på ny, som vi skal forvalte på best mogleg vis gjennom å snakke saman i same rom. Ikkje igjennom media.

Han varslar at dei tre partia i byrådet i dag – Ap, SV og MDG – set seg ned om ei veke.

– Konstituering av nytt bystyre er 23. oktober, som er tidslinja vår. Utover det har eg ingen kommentar på noverande tidspunkt, seier Raymond Johansen.

Raudt og Venstre like store

Dersom Venstre skiftar side i Oslo-politikken, vil Raymond Johansens raudgrøne byråd ikkje lenger vere avhengig av Raudt for å ha fleirtal. Raudt og Venstre har begge fire representantar i bystyret i Oslo.

– Eg trur eit grønt liberalt parti og eit grønt parti som MDG har mykje å samarbeide om. Det ser vi òg frå elles i Europa at kan fungere godt, seier Bjercke.

Oslo Venstre har formulert fleire krav til eventuelle byrådsforhandlingar. Bjercke seier til Aftenposten at det ikkje er ultimative krav, men omtaler dei som det Venstre «har med seg i ryggsekken»:

– Grønare byutviklingspolitikk

Meir ressursar til skulen og ei freding av det frie skulevalet. Lågare priser i kollektivtrafikken. Ein «grønare byutviklingspolitikk» som i større grad tar vare på grøntområde og småhusbusetnaden med hagar og tre. At private skal få sleppe til i dei kommunale tenestene og lågare eigedomsskatt.

Sidan 2015 har Ap, SV og MDG styrt Oslo, med Raudt som støtteparti.

