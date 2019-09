Bensinprisen over 17 kroner etter oljeprishopp

innenriks

Rettleiande pris på bensin var tysdag formiddag på 17,10 kroner og 16,27 kroner for diesel etter å ha vorte sett opp 25 og 30 øre, opplyser Noregs største bensinstasjonskjede, Circle K, til NTB.

– Bakgrunnen er i hovudsak auke i råoljepris som følgje av droneangrepet mot to av Saudi-Arabias største oljeanlegg. På dieselprisen er òg overgangen frå sommar – til såkalla mellomkvalitet på diesel prisa inn, skriv kommunikasjonssjef Knut Hilmar Hansen i ein e-post.

Han understrekar at det er fleire faktorar som påverkar innkjøpsprisen og dermed pumpeprisen. Dei høgaste rettleiande prisane vart sette i mai i år, då bensinen gjekk for 17,58 kroner og dieselen for 17,21 kroner.

Oljeprisen fell igjen

Prisen på eit fat nordsjøolje låg tysdag morgon 14 prosent over nivået han låg på før to oljeinstallasjonar i Saudi-Arabia vart angripne natt til laurdag.

Tysdag ettermiddag fall prisen til meir moderate nivå. Nordsjøolje med levering i november vart omsett for 65,35 dollar fatet, ein nedgang på over 5 dollar samanlikna med sluttnoteringa på måndag.

Prisfallet blir forklart med auka forventningar om at Saudi-Arabia kan få i gang igjen vanleg oljeproduksjon tidlegare enn venta.

Ei ikkje namngitt kjelde seier til nyheitsbyrået Reuters tysdag ettermiddag at produksjonen blir venta å vere i full sving igjen om to-tre veker.

Børsen fell

Den oljesensitive hovudindeksen på Oslo Børs fall 1 prosent tysdag.

Equinor fall 2 prosent, Aker BP fall 6,3 prosent og DNO gjekk ned 4,9 prosent.

Droneangrepa som ramma to oljeanlegg i Saudi-Arabia natt til laurdag, har tvinga landet til å innstille over halvparten av oljeproduksjonen. Dermed forsvann umiddelbart 5,7 millionar fat olje per dag frå verdsmarknaden. Bortfallet er det største nokon gong, ifølgje Det internasjonale energibyrået (IEA).

