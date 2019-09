Far sikta for barnedødsfallet i Vanvikan i 2013

innenriks

Det stadfestar påtaleansvarleg, politiadvokat Åsta Elise Pedersen Elden ved Trøndelag politidistrikt, til Dagbladet.

27. november 2013 vart ein 15 månader gammal gut funnen død i heimen sin i Vanvikan i Leksvik kommune. Straffesaka mot foreldra til guten vart i november året etter lagt bort etter bevisstillinga.

Berre faren, som i dag er i 30-åra, er sikta denne gongen. Mora døydde i fjor.

– Faren vart arrestert i sin noverande bustad i Finnmark onsdag 11. september og framstilt for fengsling to dagar seinare. Han vart fengsla for to veker med brev- og besøksforbod i Alta tingrett, men rettsavgjerda er anka og enno ikkje behandla i lagmannsretten, seier politiadvokaten.

– Saka er tatt opp att på bakgrunn av nye opplysningar frå vitne. Det er ikkje gjort nye tekniske funn i saka, seier Elden.

Foreldra hadde forlate guten åleine nokre timar før han døydde. Dei drog då til Rissa om lag to mil unna. Då dei kom heim, fann dei guten død i senga.