Felleskjøpet-streik stansar kraftfôrfabrikk og fôrleveransar

innenriks

Meklinga mellom Spekter og YS (Negotia) førte ikkje fram. Rundt klokka 3 natt til tysdag konstaterte Riksmeklaren at partane stod for langt frå kvarandre til at dei klarte å bli samde. Dermed var streiken eit faktum.

Streiken fører til at kraftfôrfabrikken på Kambo i Moss stansar produksjonen. Felleskjøpet skal likevel få i gang eitt skift onsdag morgon.

Som følgje av produksjonsstansen på Kambo blir kraftfôrleveransane til svin og fjørfe på Austlandet kraftig redusert. Også leveransar i resten av landet kan bli rørt, opplyser Felleskjøpet.

Kornsiloar i Gjøby, Stange, Gran, Grue, Hadeland, Eiker og Askim er direkte rørt av streiken.

I tillegg rammar streiken fleire andre område i Felleskjøpet. Store delar av salsapparatet og kundetenesta er tatt ut i streik, og fleire butikkar blir halden stengt eller har reduserte opningstider.

– Vi planlegg drifta ut frå den bemanninga vi har og jobbar kontinuerleg med å avgrense skadeverknadene av streiken, skriv Gro Tvedt Anderssen, direktør for marknad og kommunikasjon i Felleskjøpet, til Nationen.

Vil behalde rettar

Striden dreier seg ifølgje Negotia om at medlemmene deira skal få behalde rettar dei allereie har. Felleskjøpet Agri går frå arbeidsgivarforeininga Spekter til NHO, og då vil Negotias medlemmer i Felleskjøpet Agri bli omfatta av ein annan tariffavtale.

– På bakgrunn av dette har Negotia fremma krav om å sikre medlemmene rettar som i dag er regulerte i Spekter-avtalen. Dette gjeld mellom anna full lønn under sjukdom og svangerskapspermisjon/fødsel, gruppelivsforsikring, tillegg for sein arbeidstid og heilagdagstillegg, seier Negotia-rådgivar Anne-Lene Gabrielsen.

Ho seier at krava som er stilte, ikkje vil koste arbeidsgivaren ei krone meir.

– Då arbeidsgivaren under meklinga ikkje ville komme kravet i møte, om ei vidareføring av vilkår vi allereie har, ser vi oss nøydde til å halde fram kampen ved å gå til streik, seier Gard Henriksen, hovudtillitsvalt for Negotia-medlemmene i Felleskjøpet Agri.

– Uforståeleg

Til NTB opplyser kommunikasjonssjef Ingvild Dahl Dørnes i arbeidsgivarforeininga Spekter at meklinga vart avslutta klokka 2.50, nesten tre timar på overtid.

– Det er uforståeleg at eit lønnsoppgjer som vart akseptert av alle dei andre fagforeiningane i Felleskjøpet, ikkje er godt nok for Negotia/YS. Dei vel i staden å ta medlemmene sine ut i ein streik som vil ramme både Felleskjøpet og kundane kraftig, seier administrerande direktør Anne-Kari Bratten i Spekter.

Det er oppnådd semje med alle andre fagforeiningar gjennom ordinære forhandlingar, med eit resultat som er i tråd med norma frå frontfaget. Negotia/YS representerer i underkant av 20 prosent av dei tilsette. Dei fremma i forhandlingane lønnskrav på rundt 12 prosent.

– Det er nesten fire gonger så høgt som det andre arbeidstakarar i Noreg kan rekne med å få i år, seier Bratten.

Fakta om Felleskjøpet

* Felleskjøpet er eit samvirke eigd av 44.000 bønder.

* Felleskjøpet Agri har ei omsetning på 15,5 milliardar kroner og 3.641 tilsette.

* Leverandør av teknologi og driftsmiddel til landbruket. Har rundt 100 butikkar i Noreg. Felleskjøpet eig òg Granngården i Sverige som òg har 100 butikkar.

* Konsernsjef er John Arne Ulvan.

* Tysdag 17. september gjekk 352 tilsette i Felleskjøpet ut i streik etter at det ikkje vart semje i meklinga. Dei streikande er organiserte i Negotia (YS).

(©NPK)