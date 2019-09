Fleire nordmenn droppar kontroll av brannsløkkingsapparat

innenriks

Det kjem fram i ei spørjeundersøking utført for Norsk brannvernsforeining, Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) og forsikringsselskapet If. 1.034 personar er intervjua.

Brannsløkkingsapparat i private bustader skal kontrollerast av fagfolk minimum kvart femte år. Skumsløkkarar skal til service kvart femte år, medan pulversløkkarar skal til service kvart tiande år. Pulveret kan ha lang levetid, medan skummet må bytast kvart femte år.

Husbrannslanger bør sjekkast minst éin gong i året. Det kan ein gjere sjølv.

Ansvaret til eigaren

Ein etikett på apparatet viser når apparatet sist var på service eller kontroll, og eigaren er sjølv ansvarleg for at dette blir gjennomført, understrekar administrerande direktør Rolf Søtorp i Brannvernforeningen.

Delen gamle brannsløkkingsapparat i norske heimar kan vere endå større enn det undersøkinga viser.

Nesten kvar fjerde spurde svarar nemleg at dei ikkje veit kor gammalt sløkkeapparatet deira er, eller ikkje hugsar det fordi dei har overtatt det etter andre, ifølgje branningeniør Anders R. Ellingbø i If.

Snu apparatet opp ned

DSB tilrår at ein snur pulversløkkarar opp ned éin gong i kvartalet og legg øyra inntil. Lytt etter lyden av pulver som sildrar nedover. Dette motverkar at pulveret forsteiner seg.

I tillegg bør ein sjekke at manometerpila på apparatet står på det grøne feltet, og at plomberinga er intakt.

(©NPK)