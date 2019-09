Geléballmysteriet i havet er løyst etter to år

innenriks

Dei digre geléballane fekk mykje merksemd sommaren 2017, med namnekonkurransar og ei rekke hypotesar om kva dei eigentleg var for noko. No viser det seg at Havforskingsinstituttets hovudhypotese slo til: Det er eggsamlingar frå blekksprut.

– Gentestar viser at det er eggmassen til sørleg kortfinna tiarma blekksprut (Illex coindetii). Arten vart skildra av franskmannen Jean-Baptiste Verany i 1839, og det tok altså 180 år før eggmassen i naturen vart stadfesta funnen, skriv Halldis Ringvold i Sea Snack Norway til NTB.

Mykje norsk

Ringvold har vore leiar for prosjektet som i to år og har samla inn vevsprøver og basert seg på observasjonar av omkring 80 geléballar.

– Dei eldste observasjonane vart gjort for rundt 30 år sidan, og dei aller nyaste berre for få veker sidan. Om lag halvparten av funna er gjort langs norskekysten, frå Nordland til Østfold. Den andre halvparten er funnen i Middelhavet, i hovudsak i det vestre bassenget. To geléballar er òg funne ved Spanias atlanterhavskyst og ein på nordaustsida av England. Det er mange likskapstrekk for geléballane i dei ulike områda: dei er omkring éin meter i diameter, over 50 prosent har ein «navlestreng» gjennom midten av ballen, og dei fleste flyt fritt i vassmassane, seier Ringvold.

Bonanza

Ho takkar òg alle som har bidratt.

– Året 2019 har vore reinaste ballbonanza, for det har komme inn observasjonar av så mange som 19 geléballar!

Ein artikkel om prosjektet vil bli publisert i eit internasjonalt tidsskrift.

Folk som finn geléballar i sjøen blir framleis bedne om å registrere tid, stad, djup, temperatur, omgivnader og straumforhold og rapportere det inn til prosjektet.

(©NPK)