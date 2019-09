Grande avbraut Island-tur for å roe konflikten

innenriks

TV 2 melder at Grande reiser heim tysdag kveld og droppar deltakinga i ein paneldebatt om metoo-rørsla.

Avgjerda om å avbryte turen skjer som følgje av debatten rundt stortingsrepresentant Abid Rajas (V) påstandar om at Frp driv med «brun propaganda».

– Eg reiser heim for å bidra til at vi no tar ned denne konflikten. Vi må no gå vidare og fokusere på gjennomslaga vi har i budsjettet og i regjering. Og dei er det mange av, både når det gjeld klima og miljø, skule, gründersatsing og i flyktningpolitikken, seier Trine Skei Grande i ein SMS til NTB.

(©NPK)