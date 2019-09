Helga blir varm i Sør-Noreg

innenriks

Til helga blir det eit vêromslag. Nordavinden som pregar landet no, blir bytt ut med vind frå sør. Denne vinden drar med seg varmare luft frå kontinentet, men akkurat kor varmt det blir er usikkert.

– Vêrprognosane blir ikkje heilt samde med seg sjølv. I går såg det ut som det ville bli opp mot 20 grader i Oslo i helga, i dag er prognosane 15–16 grader, kanskje opp mot 18, seier vakthavande meteorolog Espen Biseth Granan i Meteorologisk institutt til NTB.

Det som uansett er klart, er at det vil bli mildare vêr over heile Sør-Noreg til helga. Slik det ser ut tysdag, ligg Bergen an til å få dei høgaste temperaturane. Her kan det bli opp mot 20 grader i helga, kanskje meir.

Men framleis er dette veldig usikkert, understrekar Granan.

Det ligg òg an til å bli mildare vêr vidare nord, men truleg ikkje før søndag. I Trøndelag ligg det an til å bli sol og temperaturar på rundt 18 grader.

I Nordland og Troms er det meir usikkert. Frå søndag og måndag kan det bli ein god del mildare enn det er no, men truleg eit godt stykke unna 20-talet. I Finnmark held temperaturane seg truleg på same nivå som no dei fleste stader.

Vêrprognosane for Nord-Noreg er likevel endå meir usikre enn lengre sør.

