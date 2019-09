Kringkastingsrådet kritisk til NRKs valmanipulasjon

innenriks

Programmet Folkeopplysningens skuleval-stunt på Lillestrøm vidaregåande skule vart behandla under Kringkastingsrådets møte tysdag.

4. september vart det kjent at NRK-programmet gjennom eit halvt år har laga falske nyheiter for å manipulere røystinga til fordel for Senterpartiet i skulevalet til elevane på skulen.

Det er komme inn 18 klagar på episoden, som enno ikkje er send. Eit fleirtal av Kringkastingsrådets medlemmer er altså kritiske til programmet.

– Stemmerett og demokrati bør ikkje på denne måten bli utsett for bevisst juks, og spesielt ikkje frå statskanalen, sa tidlegare Bergens-ordførar Trude Drevland (H).

Senterpartiets representant Kathrine Kleveland Bonde seier at sjølv om ho som Sp-politikar kanskje burde vore glad for merksemd rundt partiet, så meiner ho det er prinsipielt feil å eksperimentere med valet.

– Eg skulle ønske det hadde skjedd i ein annan samanheng. Eg synest det har vore ein misbruk av tillit, uttalte Bonde.

Rosar NRK

Ove Vanebo ((Frp) seier han usamd med dei som seier stuntet har gitt viktig informasjon og peikar på at det er umogleg å vite om Senterpartiets vekst i skulevalet på 1,1 prosentpoeng har komme av manipuleringa eller andre faktorar. Han er òg kritisk til at elevar på skulen over 18 år med stemmerett var ein del av eksperimentet.

– Det kan ha påverka eit titals personar med stemmerett, og det er alvorleg, sa Vanebo, og minte om at i enkelte kommunar kan éi stemme vere nok til å avgjere utfallet.

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk roste derimot NRK og seier stuntet er heilt i kjernen av samfunnsoppdraget til pressa:

– Eit sånt stort prosjekt som dette er det ikkje alle som har musklar og ressursar til å gjennomføre. Det har NRK, og dei tar det ansvaret, og det er veldig, veldig bra, uttalte Selbakk.

– Fleirtalet er kritisk til at denne metoden vart brukt i ein situasjon der ein hadde med det aller heilagaste å gjere, nemleg valet vårt. Samtidig ønsker rådet at NRK skal vere pioner òg i metodebruk, og då veit vi at det blir diskusjonar i ettertid, samanfatta rådsleiar Julie Brodtkorp.

Bekymra for politisk press

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen minte om at programmet ikkje er sendt enno og oppmoda til å ikkje konkludere om eventuell kunnskap og verdi i forkant av publiseringa.

Han tok samtidig sjølvkritikk for at NRK ikkje har hatt ein god nok prinsipiell diskusjon rundt det problematiske å intervenere i eit val – sjølv om han meiner valresultatet i kommunen umogleg kan ha vorte påverka av stuntet.

Vebjørn Selbekk seier han er bekymra for det politiske presset NRK har vorte utsett for i saka, noko som vart støtta av medlemmer Bushra Ishaq.

Ei rekke politikarar har kritisert stuntet, blant dei statsminister Erna Solberg (H), kommunalminister Monica Mæland (H) og kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H). Fleire elevar ved skulen har derimot uttalt seg positivt om eksperimentet.

(©NPK)