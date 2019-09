Raja: Det stinkar av Frps retorikk

innenriks

Det har storma rundt Raja sidan han førre veke angreip Framstegspartiets bruk av omgrep som båtmigrantar og snikislamisering. Raja gjer det klart at han står ved kritikken.

I eit innlegget i Aftenposten tysdag rettar han seg direkte mot statsminister Erna Solberg (H) og ber henne gjere det tydeleg kva ho meiner.

– Kjære statsminister, dette aksepterer eg ikkje. Nok er nok. Det stinkar av Frps retorikk. Det er ingen anstendigheit i Siv Jensen og Sylvi Listhaugs ordbruk. Kva for verdiar meiner statsministeren at vi skal stå for?

– I regjeringa di sit statsrådar, løfta fram med heiarop frå stortingsrepresentantar, som bevisst bruker ord og uttrykk for å tenne ein gneiste hos dei som meiner at «nye landsmenn» i altfor stor grad påverkar det norske samfunnet negativt. Som meiner at «nye landsmenn» ikkje lar seg stopp i kampen for å gjere Noreg mindre norsk, for kvar dag som går, skriv han.

