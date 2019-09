Regjeringa vil fjerne tillegg for uføre som blir alderspensjonistar

innenriks

Skjermingstillegget kompenserer uføre, som ikkje kan auke alderspensjonen sin ved å stå lenger i arbeid slik yrkesaktive kan. No meiner regjeringa at uføretrygda som blir alderspensjonistar kan få opptil 50.000 kroner meir i årleg alderspensjon enn yrkesaktive som går av i tidleg 60-åra, ifølgje Dagens Næringsliv.

– Det kan sparast inn 1,3 milliard kroner i 2030 gjennom endringa. Forslaget er i tråd med arbeidslinja, seier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til avisa.

Ho viser til at Stortinget ved innføringa av skjermingstillegget i 2011 føresette at det skulle revurderast «etter nokre år». Den foreslåtte endringa gjeld dei som er fødde i 1954 eller seinare.

– Vi ser at regjeringa endå ein gong legg til grunn at uførleik er eit personleg val framfor noko ein av medisinske grunnar blir tvinga til. Vi vil kjempe hardt imot at forslaget blir realisert, seier generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

