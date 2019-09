innenriks

– Intern usemje bør takast internt. Eg gav tydeleg tilbakemelding til både statsministeren og finansministeren under valkampen. KrF står for at vi skal snakke skikkeleg om kvarandre og ikkje setje merkelappar på folk, seier Ropstad i ein kommentar til NTB og andre medium tysdag.

Tysdag vart det på nytt full konfrontasjon mellom Venstre og Framstegspartiet etter at Venstre-toppen Abid Raja kom med ein ny kronikk med harde utfall mot Frps mest sentrale politikarar.

