Streik hindra i Vitusapotekene på overtid

innenriks

– Farmasøytar i Vitus har no fått eit lønnsoppgjer på 3,2 (frontfaget) som er på linje med resten av arbeidslivet. Vi har fått gjennomslag for å heve minstelønna for både reseptar- og provisorfarmasøytar betrakteleg. Minstelønna for reseptarar blir auka med 15.000 kroner og minstelønna for provisorar blir auka med 30.000 kroner. Ny minstelønn for reseptarar er no 415.000 kroner og for provisorar er ny minstelønn no 500.000 kroner. Farmasøytar er kjernekompetansen i apotek, så vi er fornøgde med å ha fått heva minstelønna, seier Rønnaug Larsen, leiar i Noregs Farmaceutiske Forening, i ei pressemelding til NTB.

– Vi har framleis mykje å jobbe med inn mot hovudoppgjeret for neste år, seier Larsen.

– Vi er fornøgde med å ha komme fram til semje i meklinga med SAN/Norges Farmaceutiske forening for Norsk Medisinaldepot, seier administrerande direktør Anne-Kari Bratten i arbeidsgivarforeininga Spekter.

