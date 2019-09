FIVH: 10 millionar ubrukte mobiltelefonar i norske heimar

innenriks

84 prosent svarer ja på spørsmålet: «Har du eller din husstand øydelagde eller gamle telefonar som ikkje er i bruk liggjande heime?» i undersøkinga, som er utført av Respons Analyse på vegner av Framtiden i våre hender (FIVH). Undersøkinga er utført i perioden 29. august til 4. september i år blant eit representativt utval nordmenn over 18 år.

Blant dei som svarte ja, svarer 46 prosent at dei har ein eller to telefonar liggjande heime, 32 prosent har tre-fire mobilar dei ikkje bruker, medan 12 prosent anslår at det dreier seg om fem-seks mobiltelefonar dei ikkje bruker.

Gullgruver

Basert på desse tala har FIVH rekna ut at det totalt dreier seg om ein stad mellom 8,6 og 12,3 millionar mobiltelefonar som ligg ubrukte i norske heimar.

I ein e-post til NTB påpeikar leiar Anja Bakken Riise at mobilar inneheld mellom anna 30 ulike grunnstoff, mange av dei er svært sjeldne.

– Desse tala er oppsiktsvekkjande høge. Heimane våre har bokstaveleg talt vorte til gullgruver, på grunn av storforbruket vårt av elektronikk, seier ho.

Mykje verre enn britane

FIVH ønsker at Noreg sørgjer for at dei ulike delane i mobiltelefonane kan gjenvinnast og brukast på nytt

– Men det aller viktigaste vi gjer er å kjøpe færre telefonar ved å ta vare på telefonen vi har så lenge som i det heile mogleg, seier Bakken Riise.

Ifølgje FIVH viser ei liknande undersøking utført i Storbritannia at britane har 40 millionar elektroniske einingar som mobiltelefonar, nettbrett og berbare pc-ar liggjande heime. Det utgjer 0,6 elektroniske einingar per person. Viss utrekningane til FIVH er korrekte, har Noreg omtrent to mobiltelefonar liggjande ubrukt per person.

