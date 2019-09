FNB-kaos i Sandnes og Klepp

innenriks

I ei pressemelding onsdag kveld opplyser hovudstyret i Folkeaksjonen nei til meir bompengar (FNB) at eksklusjonen av Alexandra Eva Lind i Sandnes er omgjort, skriv Stavanger Aftenblad.

Hovudstyret grunngir avgjerda med at dei ikkje har fått dokumentasjon eller grunnlaget for eksklusjonen av Lind, sjølv om dette er etterspurt fleire gonger.

Lind fekk beskjed 15. september om at ho var ekskludert frå partiet. Ho fekk eit brev frå FNB Sandnes der ho fekk beskjed om at styret ikkje hadde tillit til henne på grunn av ukollegial framferd.

Medlemmer melde seg ut

Tysdag omgjorde hovudstyret i FNB òg eksklusjonen av førstekandidat Aina Larsen Grude i Klepp FNB. Det førte til at 15 medlemmer i partiet melde seg ut i protest.

– Heile styret og alle listekandidatane trekker seg som følgje av denne saka, seier leiar Geir Morten Øvestad i Klepp FNB til Stavanger Aftenblad.

Larsen Grude vart ekskludert frå Folkeaksjonen nei til meir bompengar på valdagen 9. september. Bakgrunnen var at ho fleire gonger skal ha brote vedtektene i partiet.

I ei pressemelding frå hovudstyret i FNB til Rogalands Avis onsdag kveld opplyser styret at dei ikkje godkjenner kollektiv utmelding, og at dei har registrert at personar som er utmelde, hevdar at dei ikkje har vorte spurde om utmeldinga.

Larsen Grude: Heilt uforståeleg

Larsen Grude sjølv, som ikkje har meldt seg ut av partiet, seier til NRK at masseutmeldinga er heilt uforståeleg, og at ho kjem til å ta kontakt med partileiinga sentralt.

Partileiar Frode Myrhol i FNB skriv i ein SMS til Rogalands Avis at han ikkje vil bruke energi på folk som ønsker å trekke seg frå partiet. Slike folk klarer partiet seg utan, meiner han.

– Vi ønsker å bygge dette partiet rundt folk som brenn for saka, ikkje folk som prøver å ekskludere medlemmer fordi dei ikkje liker dei. Dette er ein type menneskesyn som strid fullstendig mot FNBs verdiar, seier han.

