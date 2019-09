Frp opp i ny måling etter Venstre-bråk

innenriks

Det er opp 3,5 prosentpoeng frå august, viser septembermålinga Sentio har gjennomført for Amedia og Nettavisen.

– Dette passar jo ikkje inn i trenden frå valet, så eg trur dette har noko med dramaet dei siste dagane å gjere, seier administrerande direktør Arve Østgaard i Sentio til Nettavisen.

Venstres Abid Raja skreiv i ein kronikk i Aftenposten fredag 13. september at Frp driv med «brun» retorikk og propaganda. Dette skapte sterke reaksjonar i Frp. Tysdag gjentok Raja karakteristikken i ein ny kronikk i Aftenposten, og konflikten mellom dei to partia eskalerte. Onsdag sa Raja at han burde brukt omgrepet «fremmedgjørende retorikk» i staden for «brun propaganda».

Venstre går tilbake 0,7 prosentpoeng frå målinga i august til ei oppslutning på 3 prosent. I kommunevalet fekk Venstre 3,9 prosent av stemmene.

Senterpartiet gjer ei knallmåling med 16,8 prosent, opp 2,3 prosentpoeng. Det er det beste resultatet nokon gong for partiet på Sentios målingar. Arbeidarpartiet går mest tilbake, 4,7 prosentpoeng, til 22,6 prosent.

Sentio-målinga er gjennomført mellom 10. og 16. september. Feilmarginen ligg mellom 1,2 og 3 prosent. 1.000 personar er intervjua.

Partia fekk følgjande oppslutning (endring frå førre måling i august i parentes):

Ap 22,6 (-4,7), Frp 12,4 (+3,5), Høgre 21,1 (+0,2), KrF 3,4 (-0,1), Raudt 4 (-0,8), Sp 16,8 (+2,4), SV 6,9 (+0,4), Venstre 3 (-0,7), MDG 6,1 (+0,7) og Andre 3,6 (-0,9).

(©NPK)