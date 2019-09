Grande håper Jensen sluttar å bruke ordet «snikislamisering»

innenriks

– Vi har alltid vore venner, vi, seier Jensen til NTB før opninga av det spektakulære museumsbygget The Twist på Kistefos onsdag ettermiddag.

Det stadfestar Grande. Dei siste utspela frå Venstres parlamentariske nestleiar Abid Raja mot Framstegspartiet og reaksjonane dei har skapt i Frp, har sett regjeringssamarbeidet på ein ny prøve. Tysdag drog Venstre-leiaren heim frå Island for å roe situasjonen.

Grande med føresetnad

Grande fortel at ho gjennom dagen mellom anna snakka med Venstres sentralstyre. No håper ho at diskusjonen er over, og at Frp har lært noko.

– Eg trur dei skjønner kva for kjensler omgrepsbruken rører opp i folk. Så håper eg vi har lært av kvarandre at vi ikkje kan halde på slik framover.

– Forventar du at Siv Jensen no sluttar å bruke ordet snikislamisering?

– Eg håper det. Eg føreset eigentleg det, og eg håper alle partar i regjering har lært noko av denne prosessen, svarer Grande til NTB.

– Vil ikkje bruke meir tid på Raja

Kulturministeren deltok saman med finansminister Siv Jensen (Frp) og statsminister Erna Solberg under opninga av museumsbygget The Twist.

Siv Jensen seier ho ikkje ville bruke noko meir tid på å kommentere Raja, men heller på politikk og å få gjennomslag i regjeringa. Ho tar likevel avstand frå hetsen han har fått.

– Det synest eg ikkje noko om. Eg synest folk må tenke seg litt om med tanke på kva dei skriv, seier Jensen.

Statsminister Erna Solberg (H) ville ikkje svare på spørsmål om konflikten på veg inn til opninga. Tidlegare onsdag var Solberg fåmælt og avviste at ho ville ta konkrete grep for å roe gemytta.

(©NPK)