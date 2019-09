Inndraginga av popcorn-time.no blir ståande

innenriks

I avgjerda i Borgarting lagmannsrett blir det slått fast at domenenamnet popcorn-time.no skulle bli inndratt til fordel for statskassa. No har Høgsterett forkasta anken frå den registrerte innehavaren av bruksretten – Imcasreg8.

Høgsterett kom til at informasjonen på popcorn-time.no blir ramma av straffeavgjerda mot medverknad til krenking av opphavsrett. Retten støttar ikkje innvendinga om at ei inndraging vil vere ei krenking av ytringsfridommen.

Popcorn-time.no er ein nettstad som innehalde lenkjer til andre nettstader der programmet Popcorn Time kunne bli lasta ned, og dessutan nedlastingsinstruksjonar og annan informasjon. Popcorn Time og variantar av det blir brukt i stort omfang til fildeling av filmar og TV-seriar som ulovleg er lagt ut på internett, noko som påfører dei som har rettane betydelege tap, heiter det i eit samandrag frå Høgsterett.

(©NPK)