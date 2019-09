Journalistar i Morgenbladet truar med å slutte dersom redaktøren ikkje går av

innenriks

18 av dei til saman 28 journalistane i avisa seier til Journalisten at dei vurderer å søke sluttpakke eller levere oppseiing. Fire av dei har allereie søkt om sluttpakke.

Uroa botnar i ein konflikt mellom ansvarleg redaktør Anna B. Jenssen og redaksjonen.

Tysdag førre veke vart det kjent at avisa kuttar med åtte millionar kroner, og avisa har no gitt fleire redaksjonelt tilsette tilbod om sluttpakke.

Dette har ført til stor misnøye med Jenssen. Mange av journalistane fortel om ein aukande mistillit til 43-åringen.

– Dette viser kor djupt mistilliten stikk, og at folk tar konsekvensen av forsikringane til redaktøren om at ho ikkje har planar om å slutte. Prosessen med sluttpakkar er no i ferd med å bli noko anna enn intensjonen med slike pakkar og ser ut til å eskalere i eit opprør frå enkeltpersonar mot redaktøren, seier klubbleiar Jo T. Gaare.

Jenssen gjorde det klart førre veke at ho ikkje kjem til å trekke seg, og onsdag ettermiddag skriv ho i ein e-post til NTB at ho står fast ved denne avgjerda.

– Dette er sjølvsagt ein krevjande situasjon. Korleis den skal løysast, vil eg diskutere internt og ikkje i media, uttalte ho til Journalisten førre veke.

