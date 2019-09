Politiet etterlyser vitne etter knivstikking i Sandnes

innenriks

Hendinga fann stad klokka 19 laurdag kveld ved Rutebilstasjonen i Sandnes sentrum.

To menn i 20-åra vart arrestert av politiet éin time seinare. Den eine er sikta for drapsforsøk og den andre for medverknad til kroppsskade. Den 16 år gamle guten vart ført til sjukehus med alvorlege skadar.

– På ein video av hendinga ser vi tydeleg at det er andre personar i nærleiken då knivstikkinga skjer. Vi ønsker å komme i kontakt med alle som kan ha opplysningar som er interessante for politiet i denne saka, seier politiadvokat Cathrine Tanberg.

Politiet ber eventuelle vitne ta kontakt på telefon 02800.

Mannen som er sikta for drapsforsøk, vart framstilt for fengsling tysdag denne veka. Han har erkjent knivstikkinga, men sa i retten at han ikkje hadde til hensikt å drepe. Den andre mannen er lauslaten.

