Raja: Dei Frp-arane som er såra, har eg beklaga til

Han fekk spørsmål om kronikkane og utsegnene som har skapt storm den siste tida, då han landa på Gardermoen onsdag.

– Eg burde der brukt omgrepet «når dei fremmer framandgjerande retorikk». Eg trur innhaldet er det same, sa Raja.

Han gjentok i grove trekk bodskapen frå Facebook-posten sin tysdag.

– Det var i det heile ikkje i tankane mine at det omgrepet skulle knytast opp mot nazismen. Det var ikkje intensjonen min. Det fall meg ikkje inn i det heile tatt.

Etter at kronikken vakte kraftige reaksjonar frå Frp, skreiv Raja på Facebook at «fargesetting til propaganda og Hitlers brune skjorter var aldri – ALDRI – i mine tankar, men som ein referanse til fargen og grumset i måten retorikken blir servert».

NTB har vore i kontakt med Frp-leiinga, som ikkje ønsker å kommentere Rajas siste utspel. Partileiar Siv Jensen beskreiv tysdag Rajas karakteristikkar som «langt over streken».

Ikkje fornøgd med Solbergs svar

I den siste kronikken sin i Aftenposten tysdag utfordra Raja statsminister Erna Solberg (H) direkte:

– Kjære statsminister, dette aksepterer eg ikkje. Nok er nok. Det stinkar av Frps retorikk. Det er ingen anstendigheit i Siv Jensen og Sylvi Listhaugs ordbruk. Kva for verdiar meiner statsministeren at vi skal stå for?

– Å kalle dette brunlegging og den typen karakteristikkar er heilt unødvendig i eit regjeringssamarbeid. Eg meiner han gjer ein del feil i måten han skriv artikkelen sin på når det gjeld engasjementet mitt og kva eg har gjort, ikkje minst i spørsmålet om inkludering, svarte Solberg.

Onsdag fekk Raja spørsmål om han var fornøgd med svaret frå Solberg.

– Nei, det er eg ikkje, sa han.

– Det er ikkje at statsministeren og eg er usamde dette handlar om. Eg trur ho er heilt samd i dette. Ho har verkeleg bidratt til å legge det omgrepet dødt og skal ha honnør for det, sa Raja om ordet «snikislamisering».

Frp-leiar Siv Jensen trekte fram ordet i ein kronikk i VG rett før valet.

Raja viste til at både Jensen og Solberg i kraft av rollene sine har eit heilt spesielt ansvar for å vere politiske leiarar for heile befolkninga.

Avviser leiarkamp no

Raja landa i Oslo etter ei reise i Etiopia og Malawi med Stortingets utanriks- og forsvarskomité. På eit omfattande pressemøte på Gardermoen fekk han òg ei rekke spørsmål om i kva grad han no posisjonerer seg for å utfordre Trine Skei Grande om vervet som Venstre-leiar.

– Eg har sagt til henne heilt tydeleg at dersom du ønsker å halde fram, skal eg støtte det fullt ut, eg skal stille meg bak deg. Dersom Trine Skei Grande ønsker å halde fram, står eg bak henne som leiar. Vi kan gjenreise dette partiet, sa han.

Presset har auka mot Grande etter at Venstre berre fekk 3,9 prosents oppslutning i lokalvalet. Både Grande og nestleiarane Terje Breivik og Ola Elvestuen, som saman har styrt Venstre sidan 2012, er på val på landsmøtet til partiet i april.

Raja understreka at valkomiteen no må få jobbe med leiarkabalen i fred. Han fekk òg spørsmål om i kva grad han har ambisjonar om å bli leiar i Venstre.

– Eg trur alle vi som melder oss inn i partipolitikken, har ganske høge ambisjonar, fordi vi ønsker å gjennomføre den politikken vi trur på.

