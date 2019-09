Søraust politidistrikt svarte ikkje på 105 nødsamtalar i juni

innenriks

Telefonar blir ikkje svart på og ubehandla saker hopar seg opp, skriv Drammens Tidende onsdag.

– I juni 2019 hadde sentralen 2.566 usvarte 02800-samtalar. Det er 24 prosent av alle innkomne samtalar. På same tid hadde sentralen 105 usvarte nødsamtalar, noko som svarer til 1,24 prosent, skriv ein tilsett i eit notat til justisminister Jøran Kallmyr (Frp).

Underdimensjonert operasjonssentral

I sommar bad Politiets Fellesforbund (PF) medlemmene sine i Søraust politidistrikt beskrive kvardagen. Tilbakemeldingane vart samla i eit 50 sider langt notat som vart overlevert statsråden då han besøkte distriktet i sommar.

Søraust politidistrikt vart oppretta i 2016 gjennom ei samanslåing av Nordre Buskerud, Søndre Buskerud, Vestfold og Telemark politidistrikt. Tilsette på den nye felles operasjonssentralen i Tønsberg seier dei har så mykje å gjere at dei ofte ikkje rekk å ta telefonen.

– Underdimensjonering av operasjonssentralen har ført til at så mange som 200 innkomne samtalar per dag ikkje har vorte svart på, og at ventetida på 02800 fort har vore 45 minutt. Dette leier til at befolkninga sluttar å ringe politiet, skriv ein tilsett.

Gjer inntrykk

Politimeister Christine Fossen skriv at det gjer sterkt inntrykk å lese tilbakemeldingane frå sine tilsette.

– Vi tar derfor skrivet på største alvor og det har vore tema hos oss sidan sommaren då justisministeren var her på besøk, skriv Fossen mellom anna i ein e-post til Drammens Tidende.

Drammens Tidende har bedt om kommentar frå justisminister Kallmyr, men tysdag ettermiddag hadde han ikkje svart.

