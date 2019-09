Solberg fåmælt om nye rundar med kjekling

innenriks

Dei siste utfalla frå Venstres parlamentariske nestleiar Abid Rajas mot Framstegspartiet og reaksjonane dei har skapt i Frp, har sett regjeringssamarbeidet på ein ny prøve.

Men Solberg avviser at ho vil ta nokre konkrete grep for å roe gemytta.

– Eg har tenkt å halde fram å jobbe med dei viktige sakene, som er å legge fram eit budsjett, sørge for at Noreg er konkurransedyktig, sikre jobbane og ikkje minst bygge kunnskapsnasjonen Noreg, så vi òg i framtida har eit berekraftig velferdssamfunn, sa Solberg då ho møtte pressefolk under opninga av Vamma kraftverk i Østfold onsdag.

– Eg reknar med at ikkje alle synest diskusjonane i helga har vore til gunst for nokon i regjeringa. Derfor synest eg det er viktig at vi jobbar med sakene vi har på dagsorden, sa ho.

Ho minte om at det viktigaste for samarbeidet er at alle partia opplever at dei får betre gjennomslag ved å sitje i regjering.

