Statsbygg ikkje informert om SMK-avgjersle

innenriks

– Vi var ikkje kjente med avgjerda, men har kjent til at det var til vurdering, seier kommunikasjonsleiar Pål Weiby for prosjektet Nytt regjeringskvartal hos Statsbygg til avisa.

Onsdag vart det kjent at regjeringa har vedtatt at 22. juli-senteret skal bli verande i Høgblokka, og at Statsministerens kontor ikkje kjem tilbake til toppetasjen i bygningen.

Ifølgje Weiby er alle rom og funksjonar ferdig laga og teikna med føresetnaden om at Statsministerens kontor skulle ligge i bygningen. No må planane bli endra, og det kan bli dyrare.

– I tillegg til ekstra arbeid med å lage nye planskisser, kan det komme ekstra kostnader for leie av lokale til departementa, seier han.

Statsbygg skulle etter den opphavlege planen fremme prosjektplanane for behandling i Stortinget neste år, og byggestart skulle vere i 2021. Ifølgje Weiby er det framleis målsettinga.

(©NPK)