Undersøking: Klart fleirtal for å hente heim norske barn av IS-foreldre

– Regjeringa er altså i utakt med folket når dei vel å la dei og mødrene bli verande i al-Hol-leiren i Syria, seier generalsekretær Birgitte Lange i Redd barna.

Ifølgje Politiets tryggingsteneste (PST) er det rundt 40 norske barn i Syria. Barn av foreldre med tilknyting til IS er i tre leirar i Syria, kalla al Hol, Ein Issa og Roj. Det er 12.000 utlendingar i desse leirane, og det blir anslått at 8.700 av desse er barn.

– Vi må først og fremst spørje oss sjølv: Kva er best for barna? Dette er norske barn som regjeringa har ansvaret for. Når statsministeren vel å ignorere dei, straffar ho i realiteten desse barna, kvar einaste dag, for handlingar og val foreldra har gjort. Eg forstår ikkje korleis regjeringa kan rettferdiggjere det, seier Lange.

Vil ha straffeforfølging

I spørjeundersøkinga, som er gjennomført av Respons Analyse på oppdrag for Redd barna, går det òg fram at 49 prosent ønsker at mor blir henta heim med barn og blir straffeforfølgd i Noreg.

18 prosent oppgir at dei meiner barna bør hentast åleine til Noreg, medan mor blir igjen i Syria. 17 prosent meiner mor og barn bør bli verande i Syria, medan 16 prosent ikkje har tatt stilling.

FNs høgkommissær for menneskerettar, Michelle Bachelet, har tidlegare kalla leirane umenneskelege og bedt land som Noreg om å ta hand om eigne statsborgarar som er der.

Gjekk ut med krav

Redd barna og 17 tidlegare statsrådar frå seks parti gjekk i august ut og kravde at regjeringa hentar norske barn i Syria heim til Noreg.

Omverda er splitta når det gjeld å hente heim barn og mødrene deira frå Syria. Noreg har henta heim fem foreldrelause søsken, og Sverige henta i mai sju foreldrelause barn.

Austerrike og Tyskland er blant landa som har henta heim barn av foreldre med tilknyting til desse landa. Austerrike henta i slutten av august for første gong heim barn med slik tilknyting.

