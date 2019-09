– Vanskeleg å forstå kvifor Abid Raja spissar frontane

innenriks

Leiarskribenten i Fædrelandsvennen trur Abid Raja går for leiarjobben i eige parti og bruker overskrifta «Abid Rajas snik-valgkamp.»

– Det er vanskeleg å forstå kvifor Venstres Abid Raja akkurat no spissar frontane mellom Venstre og Frp. Viss det ikkje er for å prøve å bane veg for sitt eige leiarkandidatur.

Politisk redaktør Siv Sandvik i Adresseavisen trur det same, og trur ikkje eit sekund på at Raja meiner det han seier når han seier han ikkje tenker på leiarjobben.

– Her speler Raja dummare enn han er. For Raja har vore lenge nok i politikken til å vite at angrepet hans på Frp set ein allereie svekt Grande i ein umogleg situasjon.

– Etter valet lurte Grande på korleis valresultatet måtte sjå ut for utanlandske valobservatørar. Viss eg var ho, ville eg vore meir bekymra for korleis hennar eige parti ser ut for veljarane. Raja gjer det ikkje lett for henne. Og han veit kva han gjer, skriv Sandvik.

Retorikken overskygger resultata

Leiarskribenten i Bergens Tidende er opptatt av at ordbruken mellom dei to regjeringspartnarane øydelegg for samarbeidet i regjeringa, og at både Frp og Venstres retorikk overskygger gode resultat, slik at folk ikkje får med seg anna enn dritkastinga dei imellom.

– Om alle fire partia har tenkt til å bli sitjande i regjering, må dei legge seg til ein ordbruk som er oppgåva verdig. Det er verd å minne om kva vi eigentleg snakkar om her: Ei regjering er ikkje til for seg sjølv. Ho skal styre Noreg til beste for land og folk.

Dagsavisen skriv at eitt av partia i krangelen no må forlate regjeringenslokala: Spørsmålet er kven.

– Leiinga av landet er openbert dysfunksjonell. Landet har ei regjering som månadleg no er i open konflikt med seg sjølv. Det er ikkje lenger ein koalisjon, men ein kollisjon. Éin skal ut, éin må ut. Venstre og Framstegspartiet kan ikkje halde fram under same tak. Eitt av partia må ut, og så må Solberg drive med politisk handverk og jobbe via Stortinget.

Maktspelar

VGs Astrid Meland påpeikar på kommentarplass at Venstre i kommunevalet fekk stusslege 3,9 prosent.

– Og slikt blir det dårleg stemning av. Nokon i partiet meiner løysinga er eit leiarskifte. Andre meiner Venstre må ut av regjering. Og så er det dei som meiner løysinga er Meg. Den sjarmerande, energiske og dugelege Abid Raja ser ut til å helle mot siste alternativ.

Dagbladets kommentator Geir Ramnefjell skriv at bak det han kallar Sirkus-Raja, «ligger maktkamp i Venstre, men også en reell konflikt om rasisme og fremmedfrykt.»

– Stortingsrepresentanten frå Venstre har ein stil i allmenta som gjer at det er vanskeleg å lese han. Lagar han så mykje oppstyr for å fronte seg sjølv, eller er det berre slik han er? «Gåten Abid Raja» er kanskje å trekke det litt for langt, men det er ingen tvil om at mange klør seg i hovudet over provokatøren, gladguten og maktspelaren frå Bærum Venstre.

