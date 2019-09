Advokat møter UD om sjuk 4-åring i Syria fredag

innenriks

– Eg kan stadfeste at vi på fredag skal i møte med statssekretæren i UD, skriv advokat Nils Christian Nordhus i ein SMS til NTB torsdag.

– Vi har forventningar til at regjeringa no vil løyse denne saka, legg han til.

Nordhus vil utover dette ikkje kommentere saka.

Guten har vore internert i flyktningleiren al-Hol i Syria saman med den norske mor si (29) og tre år gamle veslesøster sidan mars, då familien kom ut av IS-enklaven Baghouz.

Mora er under etterforsking av Politiets tryggingsteneste, mistenkt for deltaking i ein terrororganisasjon. Ho nektar for å ha gjort noko gale.

Fireåringen skal ha cystisk fibrose, som krev avansert behandling. Helsepersonell ved feltsjukehuset i al-Hol har konkludert med at dei ikkje kan gi fireåringen behandlinga han treng.

I eit brev til kvinna sin advokat har Utanriksdepartementet gjort det klart at dei berre kan hjelpe til med retur for barna, ikkje mora.

