Bekymringsmeldingar til politiet tredobla etter terrorangrep i Bærum

Vanlegvis kjem det mellom 20 og 30 tips gjennom kanalane til politiet kvar månad, viser ei oversikt Klassekampen har fått tilgang til. I august var talet 69 – tre gonger så høgt.

Kripos ser samanhengen mellom angrepet på moskéangrepet og tipsauke i etterkant, og viser til at det same skjedde i mars. Då var det òg ei tredobling av tips – 68 totalt, etter moskéangrepet på New Zealand, der 51 personar vart drepne.

KRIPOS' kategoriar inkluderer tips om radikal og valdeleg ekstremisme (RVE), som er kategorien til politiet når ein fryktar nokon kan vere i ein radikaliseringsprosess, og tips om hatefulle ytringar, støtteerklæringar til terroristen og bekymringsmeldingar om høgreradikale personar.

Kripos har ikkje grunnlag for å seie at angrepa fører til ein reell auke i hatytringar, berre at det kjem inn fleire meldingar der folk er bekymra.

Kjersti Rønholt, som i Kripos jobbar med nærværet til politiet på nett, stadfestar at dei ser at terrorsikta etter angrepet i Bærum, Philip Manshaus, får ein del støtteerklæringar.

