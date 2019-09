Dei raudgrøne i Oslo klare for byrådsforhandlingar

innenriks

Forhandlingane startar på Mangelsgården i Oslo sentrum fredag klokka 12.

Dei tre partia fekk tilslutning frå veljarane til fire nye år ved makta i kommunevalet, men sitsen mellom dei har vorte kraftig forstyrra sidan sist val.

Medan Arbeidarpartiet gjekk tilbake nesten 12 prosentpoeng til 20,1 prosent, har MDG vakse kraftig frå 8,2 prosent i 2015 til 15,3 i år.

Også SV gjekk betydeleg fram frå 5,4 prosent til 9, 1 prosent.

Kranglar om eigedomsskatt

Dei to juniorpartnarane i byrådet har gjort det klart at dei har forventningar både om langt større politisk gjennomslag og fleire byrådspostar i takt med at dei har vakse, medan Ap har mista oppslutning.

SV har mellom anna varsla at dei ønsker å hente inn meir pengar frå eigedomsskatt i Oslo, og partiet ser heller ikkje bort frå å senke botnfrådraget slik at fleire enn i dag må betale, noko Arbeidarpartiet tvert har avvist.

MDG har på si side utfordringar med støttepartiet Raudt og særleg motstanden til partiet mot private og kommersielle løysingar, ifølgje Aftenposten.

Dei tre partia må ikkje berre klare å bli samde med kvarandre, dei er òg avhengig av å få Raudts støtte til å kunne danne byråd.

Treng støtteparti

Både Venstre og Høgre har den siste veka prøvd å lokke MDG over til eit borgarleg samarbeid. Det har òg vore spekulert på om dei raudgrøne kan klare å lokke Venstre over på motsett side i politikken. I så fall vil ikkje byrådet lenger vere avhengig av Raudt for å få fleirtal. LO og fagrørsla har likevel stegla ved tanken på at byrådet skal samarbeide med Venstre på grunn av arbeidslivspolitikken til partiet.

Dersom dei tre partia vel å støtte seg på Venstre, vil dei bli møtte med krav om mellom anna freding av fritt skuleval, at private skal få sleppe til i dei kommunale tenestene, og dessutan lågare eigedomsskatt.

Frist 23. oktober

Vel partia heller, som i inneverande periode, å støtte seg til Raudt, vil dei bli møtte med krav om «ein miljøpolitikk som tar omsyn til vanlege arbeidsfolk», som Oslo Raudt-leiar Siavash Mobasheri har uttalt.

I forhandlingsdelegasjonane sit Raymond Johansen (forhandlingsleiar), Frode Jacobsen, Rina Mariann Hansen og Kamzy Gunaratnam for Ap; Lan Marie Berg (forhandlingsleiar), Einar Wilhelmsen, Hanna E. Marcussen og Sirin Hellvin Stav for MDG og Sunniva Holmås Eidsvoll (forhandlingsleiar), Marianne Borgen, Inga Marte Thorkildsen og Omar Samy Gamal for SV.

Byrådsleiar Raymond Johansen har tidlegare sagt at fristen for å komme til semje er 23. oktober. Då skal eit nytt bystyre konstituerast.

