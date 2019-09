Equinor-topp blir for kritisert regnskogros av Brasil

innenriks

Til Dagens Næringsliv seier Brasil-sjef Margareth Øvrum i Equinor at ho ikkje er samd i at Brasil skjøttar regnskogen dårleg.

– Sjå på Amazonas no. Mykje kjem skeivt ut. Brenning og avskoging er ei bekymring. Men når Europa klagar på Brasil, føler mange brasilianarar det går på suvereniteten laus. Husk òg at 96 prosent av brasilianarane ønsker å verne Amazonas, ifølgje ei meiningsmåling. Brasil leverer òg på Parisavtalen når det gjeld del fornyeleg energi i energimiksen, men det høyrer ein aldri noko om, seier Øvrum.

Dette reagerer klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) på. Han meiner Brasil ikkje overheld dei internasjonale forpliktingane sine – og at landet sviktar i vernet av regnskogen.

– Det er all grunn til å vere bekymra for den sterkt aukande avskoginga i Amazonas. Den underliggande årsaka til skogbrannane er endra politikk som fører til auka avskoging. Det er brasilianske styresmakter som har ansvaret for å stanse ulovleg avskoging for å unngå slike brannar framover, uttaler Elvestuen til DN.

Øvrum svarer slik på kritikken:

– Eg deler fullt og heilt den store bekymringa for avskoginga som vi ser no i Brasil. Vern av regnskog er viktig for klima, og illegal avskoging må stoppast.

