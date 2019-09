Færre har fått diagnosen utviklingshemming i år

innenriks

Det går fram av ein rapport Helsedirektoratet har laga på bestilling frå regjeringa. Bakgrunnen var Tolga-saka, der to av tre brør hadde vorte registrerte som psykisk utviklingshemma utan at dei visste det sjølv.

Talet på personar med utviklingshemming har auka med om lag 300 personar kvart år frå 2003 til i fjor. Unntaka var i 2008 og i år. I 2019 er det rapportert inn 420 færre tilfelle enn i fjor.

Ei spørjeundersøking tyder på at grunnen til nedgangen i år, er at kommunane ikkje har skaffa den nødvendige dokumentasjonen på diagnosen, melder Helsedirektoratet.

I 2019 vart det innført krav om at revisor skulle kontrollere alle personane i listene til kommunen og dokumentasjonen for diagnosen. Tilbakemeldingane frå kommunane er at auka krav har ført til eit stort arbeid med å hente inn attestar, heiter det i rapporten.

Korrekt for dei fleste

Ein stikkprøvekontroll som Helsetilsynet har utført, konkluderer likevel med at dei fleste får stilt diagnosen korrekt.

– Undersøkinga gir ikkje haldepunkt for ei generell bekymring for at personar feilaktig får stilt eller feilaktig blir registrert med diagnosen psykisk utviklingshemming, skriv Helsetilsynet.

Spesialisthelsetenesta har stilt diagnosen i 83 prosent av dei over 700 sakene som vart undersøkte. I 14 saker var det uklart kvar diagnosen var stilt, medan resten av sakene stod kommunane ansvarleg for, noko som kan tyde på at diagnosen var stilt av mellom anna fastlege eller psykolog.

Ulik praksis

Tolga-saka førte til at regjeringa ville skaffe oversikt over praksisen for utgreiing og fastsetting av diagnosen psykisk utviklingshemming.

– Kartlegginga vår tyder på at det er variasjon i dei lokale rutinane og potensial for ulik praksis, seier avdelingsdirektør Helga Katharina Haug i Helsedirektoratet.

Direktoratet meiner det må utarbeidast ei fagleg retningslinje for utgreiing og diagnostisering, og at ein må sikre at helsepersonell som skal greie ut diagnosen, har god nok kompetanse.

– Formålet med å greie ut og stille diagnosen er å gi personen sjølv og personar i omgivnadene ei best mogleg forståing for utfordringane for personen og auka moglegheiter for å gi tilpassa hjelp, understrekar Haug.

Fekk sju millionar for mykje

Kommunane får tilskot frå staten basert på talet på innbyggarar med utviklingshemming.

Granskinga av Tolga-saka viste at det vart funne feil ved kva kommunen hadde registrert, noko som har ført til utbetaling av sju millionar kroner frå staten på feil grunnlag. Det er likevel ikkje funne haldepunkt for at Tolga kommune medvite har rapportert feil for å skaffe seg midlar dei ikkje hadde rett på, ifølgje granskingsrapporten.

I kjølvatnet av Tolga-saka har regjeringa òg starta ein gjennomgang av verjemålsordninga. Regjeringa slo i november i fjor fast at styresmaktene hadde tolka lova feil på dette området. Fleire hundre menneske har meldt frå til fylkesmennene om at dei er sette under verjemål mot sin vilje.

