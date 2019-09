Jens Bjørneboe blir heidra med plass i Kristiansand

innenriks

Bystyret hadde saka føre onsdag, melder Fædrelandsvennen.

Allereie i 2006 vart det vedtatt at forfattar og samfunnsdebattant Jens Bjørneboe skulle få namnet sitt på ein plass i Kristiansand, men det vart ikkje bestemt kvar.

Under debatten i bystyret ville eit mindretal i staden at ein plass ved jernbanestasjonen i byen skulle få Bjørneboes namn, sidan det var der han voks opp. Mindretalet ønskte at plassen ved domkyrkja, som nyleg er rusta opp for 13 millionar kroner, skulle få namnet Domkirkeplassen.

Neste år er det hundre år sidan Jens Bjørneboe vart fødd. Bystyret i Kristiansand har sett av ein halv million kroner til markeringa.

Bjørnebo levde frå 1920 til 1976. Hans gjennombrot som forfattar fekk han med romanen «Jonas» frå 1955. Med romanen «Uten en tråd» frå 1966 utløyste han ein av samtidas største kulturdebattar. Boka vart forboden, og Bjørneboe og forleggaren vart dømte for å ha utgitt pornografi.

