Kallmyr nekta å svare på bruk av ordet snikislamisering

Fire statsrådar heldt torsdag møte med muslimske organisasjonar for å diskutere tiltak mot muslimhat som eit ledd i arbeidet med den kommande handlingsplanen.

Etter møtet vart Kallmyr fleire gonger konfronterte med spørsmål rundt retorikken frå Frp og kva ansvar Frp sine politikarar har for signaleffekten. Han vart òg spurd om snikislamisering finst i Noreg.

Justisministeren svarte at utforming av politikken er upartisk, og at det er grunn til å bekymre seg over til dømes tvangsekteskap.

Han tok Frp-leiar Siv Jensen og folkehelseminister Sylvi Listhaug i forsvar om måten dei har kommunisert om temaet på. Jensen har fått kritikk for at ho har teke med ordet snikislamisering i ein kronikk på tampen av valkampen.

Kallmyr sa at det må vere mogleg å diskutere innvandringspolitikk. Han la vekt på problematiske element innanfor innvandrarmiljø i staden for å kommentere ordbruken.

– Det er jo sånn at det er ting som er kulturelt bestemt som ikkje er så positivt. Vi veit jo at det skjer tvangsekteskap, og det er ei kriminell handling, og derfor er eg opptatt av å stoppe den typen kriminelle handlingar. Det skjer andre ting som ikkje er så bra, og eg er òg opptatt av det, sa han.

