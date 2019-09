Noreg valt inn i styret til Det internasjonale atomenergibyrået

innenriks

Valet føregjekk under IAEAs generalkonferanse.

– Noreg prioriterer det internasjonale arbeidet med ikkje-spreiing av kjernevåpen høgt. Styrevervet i IAEA gir oss moglegheit til å vere ei tydeleg stemme for samlande løysingar for fredeleg bruk av atomteknologi, og er ein viktig del av Noregs omfattande arbeid for ikkje-spreiing og kjernefysisk nedrusting internasjonalt, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide i ei pressemelding.

Noreg jobbar for å verne om Ikkjespreiingsavtalen (NPT) som berebjelken i det internasjonale nedrustings- og ikkje-spreiingsarbeidet. Eit av hovudpunkta i avtalen, og ei av hovudoppgåvene til IAEA, er å legge til rette for fredeleg bruk av atomteknologi. I tillegg til å bli brukt til energiproduksjon, nyttar ein atomteknologi mellom anna òg innanfor helse, matproduksjon, vassforvaltning og miljø.

– Vi anerkjenner retten til fredeleg bruk av atomteknologi, men understrekar at dette må skje på ein trygg og sikker måte, seier Eriksen Søreide.

Statar som har ratifisert Ikkjespreiingsavtalen, er forplikta til å inngå avtalar om tryggingskontroll med IAEA. Ei av oppgåvene til IAEA er mellom anna å rapportere om Irans atomprogram, for å sikre internasjonal tillit til oppfølginga av atomavtalen med Iran (JCPOA).

Styret til IAEA består av 35 land. Noreg sat sist i styret i perioden 2012–2014.

(©NPK)