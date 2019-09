Noregs Bank hevar renta – trur ikkje på fleire aukar

innenriks

Det var på førehand knytt stor spenning til om sentralbanken ville heve renta eller halde henne på staden kvil denne gongen.

– Slik vi no vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenta mest sannsynleg bli verande på dette nivået den næraste tida, seier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Dei fremste argumenta for framleis renteoppgang har vore at det går godt i norsk økonomi, med solid vekst, låg arbeidsløyse og god kapasitetsutnytting. Også ei svak krone gir rom for renteauke.

På den andre sida har internasjonal uro, med handelskrig og brexit, svekt veksten hos Noregs handelspartnarar og fallande renter internasjonalt, tala for at renta ikkje bør aukast ytterlegare.

– Det siste året er styringsrenta sett opp, og pengepolitikken har vorte gradvis mindre ekspansiv. Hovudstyret vurderer at utsiktene og risikobildet samla sett tilseier ei litt høgare rente, skriv sentralbanken.

Argument begge vegar

Noregs Bank har dermed det siste året sett opp renta fire gonger, frå rekordlåge 0,5 prosent til dagens 1,5 prosent.

– Rentebanen er marginalt lågare enn i juni og signaliserer at Noregs Bank i botn og grunn er ferdig med å heve renta. Likevel held banken på ei lita moglegheit for auke, noko som tyder på at ein auke er meir sannsynleg enn eit kutt neste år, skriv Nordea-økonom Joachim Bernhardsen i ein kommentar.

Noregs Bank peikar på at den underliggande prisveksten er nær inflasjonsmålet, og at det framleis er god vekst i norsk økonomi, med kapasitetsutnytting noko over eit normalt nivå.

– Det tilseier isolert sett ei høgare rente. Ei høgare rente kan òg dempe faren for at gjeld og bustadprisar igjen stig raskt, skriv banken i grunngivinga si torsdag.

Nedjusterer

Men mange argument går òg motsett veg:

– Samtidig er rentenivået ute svært lågt, og det er stor uvisse om vekstutsiktene internasjonalt. Det talar for å gå forsiktig fram i rentesetjinga, heiter det.

Noregs Bank nedjusterer derfor rentebanen, som er ei vurdering av korleis utviklinga blir framover.

– Prognosen for styringsrenta tilseier ein litt mindre oppgang for renta enn i førre rapport. Svakare vekstutsikter og lågare renter ute har bidratt til nedjusteringa, heiter det.

– Legg vi til grunn litt lågare inflasjon og ein noko mindre stram arbeidsmarknad her heime enn tidlegare, har òg rentebanen vorte trekt ned. Ei svakare krone enn anslått har isolert sett trekt renteprognosen opp.

– Med ei renteutvikling i tråd med prognosen blir prisveksten anslått å halde seg nær inflasjonsmålet i åra framover, samtidig som arbeidsløysa held seg låg. Skulle dei økonomiske utsiktene eller risikobildet endre seg, vil òg prognosen for styringsrenta blir justert, heiter det torsdag.