Nytt rentehopp: Bustadlån på 2 millionar blir 15.600 kroner dyrare

innenriks

Renteauken torsdag til 1,5 prosent tyder at sentralbanken no har heva renta fire gonger det siste året.

Det betyr eit solid hopp i utgiftene til norske bustadlånskundar:

* Med alle dei fire renteaukane lagt til grunn, blir eit bustadlån på 2 millionar kroner rundt 15.600 kroner dyrare, ifølgje utrekningar frå Huseierne.

* Det betyr ein auke i månadlege utgifter på 1.300 kroner etter skatt.

Det var denne gongen knytt stor spenning til om sentralbanken ville halde renta uendra eller setje henne opp. Grovt sett vog ein opp mellom gode tider i norsk økonomi – som talte for vidare renteoppgang – og omsynet til auka uro, svekt vekst og låge renter internasjonalt.

Tidlegast 31. oktober

Konkurransen mellom bankane fører til at det ikkje er nokon matematisk samanheng mellom renteaukane frå sentralbanken og auka bustadrenter. Likevel blir bustadlånsrentene normalt sette opp i kjølvatnet av at styringsrenta aukar.

– Vanlegvis vil dei fleste bankane no setje opp renta på bustadlåna, men for eksisterande kundar skal det gå seks veker frå varselet blir gitt til renta blir sett opp. Det betyr at renterekninga for dei som har bustadlån, aukar tidlegast 31. oktober, seier forbrukarsjef Carsten Pihl i Huseierne.

Noregs Bank forventar at bustadlånsrentene vil auke til omkring 3,2 prosent mot slutten av neste år, kjem fram det av pengepolitisk rapport torsdag.

Pihl oppmodar no forbrukarane til å vere aktive med å sjekke renta si og eventuelt byte bank viss tilbodet er betre ein annan stad.

Seier stopp

Den gode nyheita for bustadeigarane er likevel at Noregs Bank går langt i å avblåse nokon ytterlegare renteoppgang frå 1,5 prosent.

– For eitt år sidan var signalet at styringsrenta vil toppast med 2,25 prosent. Med dette overraskar Noregs Bank hushalda positivt, seier administrerande direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

– Det vil seie at hushalda på sikt kan belage seg på eit lågare rentenivå enn ein såg for seg for eitt års tid sidan.

Sentralbanksjef Øystein Olsen trekte fram eit mål om å unngå at bustadprisar og gjeld igjen skyt fart då han grunngav avgjerda på torsdag.

Samtidig kan nordmenn flest òg glede seg over ein anslått lønnsvekst på 3,3 prosent i år, noko som er betydeleg høgare enn prisveksten. Sidan dei aller fleste òg har ein jobb å gå til, får nordmenn flest meir å rutte med i år, trass i renteauken.

– Sårbar marknad

Noregs Bank trekker fram både renteaukane og strengare krav til utlånspraksis for å forklare kvifor bustadmarknaden no har roa seg ned og gjeldsveksten i hushalda spakna. Gjelda veks framleis raskare enn inntektene, men forskjellen har vorte mindre.

Sjeføkonom Andreas Benedictow ved Samfunnsøkonomisk analyse peika før renteavgjerda på torsdag på at nye krav til eigenkapital og inntekt, tilråding om ytterlegare innstramming og effekten av det nye gjeldsregisteret verkar dempande på bustadmarknaden.

– Då kan bustadmarknaden vere sårbar for ytterlegare innstramming, sa han til NTB.

Forsking frå Housing Lab Nasjonalt senter for boligmarkedsforskning viser at ein renteauke på 1 prosentpoeng, som Noregs Bank no har gjort det siste året, isolert sett vil dempe bustadprisane med om lag 13 prosent.

(©NPK)