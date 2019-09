Omteljing avdekte fleire feil i Evenes – SV krev omval

innenriks

Det er òg avvik ved fylkestingsvalet, melder NRK.

Onsdag vart det funne 22 fleire førehandsstemmer i urnene enn det var kryss i manntalet. Etter omteljinga torsdag opplyser rådmann Rolf M. Lossius at avviket i mengda førehandsstemmer har auka til 27. I tillegg har det vorte funne seks nye ordinære kommunevalstemmer. Lossius stadfestar òg at det finst ein teljefeil i fylkestingsvalet.

– Vi tel 28 færre stemmer enn vi gjorde på valdagen, seier han.

Den nye omteljinga har ikkje ført til endringar i mandatfordelinga. SVs listetopp Knut Erik Hansen seier til NRK at han vil ha omval.

– Viss vi ikkje tar omval, vil noko bli hengande i lufta, seier han.

Valstyret i Evenes vedtok å telje kommunevalsstemmene på nytt etter at det vart oppdaga avvik i fylkesvalsstemmene i Nordland. Oppteljinga viste fleire avvik.

Evenes kommune har søkt råd hos Valdirektoratet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet etter at dei første feila vart funne. Valstyret har konkludert med at dei tilrår at kommunevalet ikkje blir godkjent.

Kommunen skriv i ei pressemelding at dei i samråd med Valdirektoratet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil arbeide for å legge detaljane på plass for den vidare prosessen.

(©NPK)