Det er uvanleg stor spenning knytt til Noregs Banks rentemøte.

– Vi er sikre på at Noregs Bank i dag hevar renta med 25bp til 1,5 prosent. Marknaden priser inn om lag 50 prosents sannsyn, og det er òg sprikande meiningar blant analytikaren, heiter det i morgonrapporten frå Nordea Markets.

DNB Markets trur likevel i morgonrapporten sin at renta blir ståande uendra, men at sentralbanken vil halde fast på at dei trur på heving før årsskiftet.

