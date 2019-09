Svak nedgang på Oslo Børs

innenriks

På toppen av omsetningslista låg Equinor, som gjekk opp 0,3 prosent til 179,50 kroner. Neste selskap på lista var DNB, som auka med 1,7 prosent. Mowi på tredjeplass gjekk ned 1 prosent.

DNB vart vinnaren blant dei store selskapa torsdag med ein kursoppgang på 1,7 prosent. NEL vart tapane med eit fall på 3,2 prosent.

Telekomsektoren utmerkte seg mest i negativ retning og enda ned 1 prosent. Finanssektoren markerte seg i motsett retning med ei stigning på 1,1 prosent.

Prisen på nordsjøolje hadde torsdag ettermiddag auka med 1,4 dollar til 64,94 dollar per fat. Eit fat amerikansk lettolje (WTI) vart på same tid omsett for 59,15 dollar, ein oppgang på 1,05 dollar.

Torsdag enda krona uendra mot euro, og 1 euro kostar no 9,89 kroner. Krona styrkte seg med 0,1 prosent mot amerikanske dollar, noko som betyr at 1 dollar kostar 8,94 kroner. Denne veka har krona styrkt seg 0,3 prosent mot euroen og 0,05 prosent mot dollaren.

På USA-børsane var den breie indeksen Standard & Poor 500 rundt klokka 17.30 opp 0,4 prosent, medan den industritunga Dow Jones-indeksen hadde auka 0,4 prosent.

På dei viktigaste børsane i Europa vart det ein positiv dag. I Frankfurt steig den tyske DAX-indeksen med 0,6 prosent, medan indeksen CAC 40 i Paris klatra 0,7 prosent. Ved 17.30-tida låg Londons FTSE 100-indeks an til å auke med 0,7 prosent.

Nikkei-indeksen i Tokyo auka torsdag med 0,4 prosent, medan Hang Seng-indeksen i Hongkong enda med ein nedgang på 1,1 prosent.

