Trondheim kommune går for fleksibel skulestart

– Vi har mykje forsking som peikar på tydinga av alderen til barnet ved skulestart. Vi kan ikkje lenger lukke auga og køyre på som før, seier Camilla Trud Nereid, kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune til Adresseavisen.

Fordi Trondheim kommune ønsker å gi alle barn ein betre skulestart, ønsker kommunen å teste ulike modellar for fleksibel skulestart, heller enn at barn må starte på skulen det året dei fyller seks år. Den strenge skulestarten har lenge vore omdiskutert. Påstandar og fakta har vorte serverte i debatten: Gutar slit meir enn jenter. Januarbarna gjer det betre på skulen enn desemberbarna.

Splitta syn

I januar varsla regjeringa at han vil gjere skulestarten meir fleksibel ved å senke terskelen for utsett eller framskoten skulestart, og at ho vil gi kommunane moglegheit til å prøve ut nye modellar for fleksibel skulestart.

Eit ekspertutval om kjønnsforskjellar i skulen, leidd av folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg, vart nedsette og var splitta i synet på om fleksibel skulestart er eit godt tiltak. Stoltenberg og fire andre medlemmer av utvalet tilrådde å greie ut fleksibel skulestart, medan eit fleirtal på seks meinte ein bør halde fast ved at alle barn skal starte på skulen det året dei fyller seks.

Det enda med at regjeringa i august opna for at kommunar no kan søke om å starte forsøk med fleksibel skulestart. Korleis dei vil gjere det, blir opp til kommunane.

Forsking i ryggen

Trondheim kommune ønsker altså å bli nasjonal pilotkommune, med ei tverrfagleg gruppe beståande av kommunetilsette, foreldre og forskarar, som har utarbeidd ulike modellar. Fleire barnehagar og skular har allereie vist interesse for å delta.

Kommunaldirektør Nereid viser til eit prosjekt i Stavanger kommune ved Universitetet i Stavanger, kunnskapsgrunnlaget til Stoltenberg-utvalet og ein nyleg publisert studie frå Nav.

– Forsking og erfaring viser at vi med dagens modell ikkje lykkast med å gi alle barna den skulestarten dei fortener. Mange foreldre har gitt uttrykk for at dei ikkje opplever barna som modne nok når dei startar på skulen. Dette må vi gjere noko med, seier ho.

