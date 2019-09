Equinor får bygge den største havvindparken i verda i Nordsjøen

innenriks

– Vinnarboda for den største havvindutbygginga i verda er eit vegskilje for satsinga vår på havvind og støttar opp under utviklinga av Equinor som eit breitt energiselskap, seier Equinors konsernsjef Eldar Sætre i ei pressemelding.

Doggerbank, som ligg rundt 130 kilometer aust for Yorkshire-kysten, blir den største botnfaste havvindutbygginga i verda med ein samla installert kapasitet på 3,6 GW. Prosjekta blir forventa å levere elektrisitet tilsvarande forbruket til 4,5 millionar britiske heimar, og kan dekke rundt 5 prosent av Storbritannias samla kraftbehov.

100 milliardar kroner

Equinor har med seg britiske SSE Renewables som partnar i prosjekta.

Doggerbank-prosjekta har ein anslått investeringsverdi på rundt ni milliardar britiske pund, tilsvarande 100 milliardar norske kroner, i perioden frå 2020 til 2026.

– Ei full utbygging av Doggerbank vil utgjere eit industrielt knutepunkt for vind i Nordsjøen. Doggerbank vil òg spele ei viktig rolle i realiseringa av Storbritannias ambisjonar med havvind og støttar opp under målet landet har om å bli karbonnøytralt. Med svært gode vindforhold, grunt vatn og moglegheiter for stordriftsfordelar, er prosjekta godt posisjonerte til å levere fornyeleg energi til ein låg kostnad til britiske heimar og bedrifter, seier Sætre.

Også i USA

I juli vart det òg kjent at Equinor har fått ein kontrakt på å bygge ein vindturbinpark til havs i New York. Han skal levere straum til ein halv million husstandar i den amerikanske storbyen, og har ein verdi på 25 milliardar kroner.