Fylkeskommunen godtar valresultatet trass i stuntet frå Folkeopplysningen

«Valgstyret beklager sterkt at skolevalget ved Lillestrøm videregående skole har blitt manipulert, med de konsekvenser det kan ha medført for kommune- og fylkestingsvalget, og deler fylkesrådmannens i Akershus sin konklusjon om at dette ikke skulle ha funnet sted.», heiter det i eit vedtak som vart tatt torsdag, ifølgje Medier24.

Tidlegare denne månaden vart det kjent at NRK-programmet Folkeopplysningen hadde prøvd å manipulere skulevalet ved Lillestrøm vidaregåande skule, mellom anna ved å spreie falske nyheiter til elevar ved skulen.

Fleire av elevane ved skulen hadde òg stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalet, og manipuleringa kan dermed ha påverka røystinga ved dette valet.

Fylkesordførar Anette M. Solli (H) omtaler overfor Medier24 verkemiddelbruken som uhøyrd.

– Det er ingen tvil om at dette var noko som rørte ved valet. Det synest valstyret er svært uheldig, seier Solli.

På spørsmål om kvifor fylkeskommunen likevel godkjenner valresultatet, svarer Solli:

– Lillestrøm er ein stor kommune, og marginane er det dei er. Det er ikkje grunn til å tru at dette i nemneverdig grad påverka resultatet i kommunevalet, og at det heller ikkje fekk utteljing på mandatkåringa.

– Vi kan sjølvsagt ikkje vere heilt sikre på dette, men mest sannsynleg er det konklusjonen. For resultata til Viken fylkeskommune så var det ikkje utslagsgivande, seier ho.

