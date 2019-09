Svak inntektsvekst for apoteka

innenriks

18,5 milliardar kroner av omsetninga var sal av legemiddel.

Det viser bransjestatistikken til apoteka for perioden januar til august i år.

– Den låge veksten på legemiddelområdet kjem mellom anna av at fleire legemiddel har vorte vesentleg billegare i år. Tala viser at styresmaktene no har fått god kontroll på utgiftsveksten for legemiddel. Samtidig gjer utviklinga den økonomiske stoda for apoteka meir krevjande, seier næringspolitisk direktør Oddbjørn Tysnes i Apotekforeningen i ei pressemelding.

Statistikken viser samtidig at det har vore ein auke i bruken av legemiddel på 1,4 prosent i dei åtte første månadene i år, samanlikna med tilsvarande månader i fjor. Det er ein auke på om lag same nivå som dei siste åra.

(©NPK)