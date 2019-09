Arbeidarpartiet vil gi utviklingshemma ein jobbgaranti

innenriks

– Vi må ha eit arbeidsliv med plass til alle. Det går inn i kjernen av velferdssamfunnet, meiner Lise Christoffersen, som sit i arbeids- og sosialkomiteen for Arbeidarpartiet på Stortinget.

Når Stortinget er samla igjen, vil ho fremme eit forslag om å garantere utviklingshemma jobb.

Dermed må dei folkevalde ta stilling til fanesaka til dei såkalla vekstbedriftene – òg kjent som verna arbeidsplassar. Her får mange utviklingshemma ein meiningsfull kvardag, men altfor mange får ikkje noko slikt tilbod.

– Det er eit paradoks at ein bruker mykje pengar på å få psykisk utviklingshemma gjennom skulen og så berre slepper dei ned i eit svart hol når dei har fylt 18, seier Geir Lippestad, styreleiar i Arbeidsgiverforening for vekst- og attføringsbedrifter (ASVL).

Han er òg advokat og inntil i haust bystyremedlem for Arbeidarpartiet i Oslo.

– Uverdig og skadeleg

Ifølgje ASVL går åtte av ti psykisk utviklingshemma rett ut i arbeidsløyse etter ferdig skulegang. Ein uverdig situasjon, meiner Lippestad.

– Det er utruleg trist for dei det gjeld, for ein veit kor skadeleg det er å gå utan noko tilbod. Og det er trist for samfunnet, som går glipp av masse ressursar ein kunne gjort seg nytte av.

Inviterer KrF med

For å komme raskt i gang vil Arbeidarpartiet foreslå at ein startar med eit pilotfylke, der staten bidrar med ein vesentleg del av kostnadene for å sikre fleire tilrettelagde arbeidsplassar.

– Eg håper å få draghjelp frå KrF for å få fleirtal, for vi har ei god felles historie på Stortinget, seier Christoffersen, som viser til at Ap og KrF samarbeidde om eit vedtak som påla regjeringa å lage ei eiga stortingsmelding om rettane til funksjonshemma. Det var likevel før KrF kom i regjering.

KrFs parlamentariske leiar Hans Fredrik Grøvan seier han ikkje vil kommentere Aps forslag før han har sett det.

– Generelt kan eg seie at vi er veldig opptatt av å opprette fleire varig tilrettelagde arbeidsplassar. Det er ei sak som står høgt på agendaen vår, og som vi kjem til å jobbe hardt for å få til, seier han til NTB.

– Symbolske garantiar

Heidi Nordby Lunde, som sit i arbeids- og sosialkomiteen for Høgre, har likevel lite til overs for Aps forslag. Ho hevdar partiet i regjering gav fleire garantiar innan helse og omsorg som ikkje vart innfridde.

– Ap er veldig glad i symbolske garantiar, men følgjer dei sjeldan opp. Om dette er noko anna får vi sjå når Aps alternative statsbudsjett blir lagt fram seinare i haust. Då får vi sjå kva garantien er verd, seier ho til NTB.

Ho seier regjeringa jobbar med å sikre fleire varig tilrettelagde arbeidsplassar, men oppmodar òg ASVL og andre aktørar om å passe på at plassane blir brukte rett.

– Plassane dei får, må gå til dei som treng dei mest, slik at ikkje psykisk utviklingshemma blir skovne til side eller dei som kunne ha fått jobb i ordinært arbeidsliv, heller blir ståande i ei skjerma stilling, seier Lunde.

Rundt 800 unge årleg

Vekstbedriftene er ofte eigde av kommunane, men Nav tar mykje av rekninga. Dermed må det statlege midlar til for å sikre utviklingshemma ein meiningsfull kvardag. For 2019 er det sett av 1,5 milliardar kroner til varig tilrettelagt arbeid på statsbudsjettet.

Kor mykje det vil koste å gi alle med ei utviklingshemming jobbgaranti, er vanskeleg å slå fast.

ASVL anslår likevel at det går ut 800 elevar av skulen kvart år med eit sannsynleg behov for tilrettelagt arbeid, og den årlege ekstrakostnaden vil vere 130 millionar kroner.

Anslaget er basert på ei kartlegging frå Østfold, som viste at 1,3 prosent av elevane har behov for tilrettelagd undervisning, og dei fleste av desse vil òg ha behov for tilrettelagt arbeid.

