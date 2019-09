DNB-leiinga er klar

innenriks

Kjerstin Braathen tiltredde som konsernsjef i DNB 1. september etter Rune Bjerke.

Måndag presenterte banken ein ny organisasjonsstruktur og konsernleiing. Banken opprettar eit nytt forretningsområde med namnet «Corporate Banking» som skal betene bedriftskundane. Området består av dei tidlegare forretningsområda Bedriftsmarked og Storkunder og Internasjonal.

I tillegg blir det oppretta eit eige forretningsområde for IT-tenester og ansvaret for drift og automatisering. Det blir òg oppretta eit område med namnet «People» som har ansvaret for medarbeidarar og bemanning.

Konsernleiinga har ei kjønnsbalanse med 50 prosent kvinner.

