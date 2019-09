FN-ekspert ber Noreg slutte å leite etter meir olje

innenriks

Som det rikaste landet i verda har Noreg eit særskilt ansvar for å vise veg i overgangen frå ein oljeavhengig til fossilfri økonomi, meiner spesialrapportør for menneskerettar og miljø David Boyd.

I ein rapport som FNs høgkommissær for menneskerettar har overlevert til norske styresmakter, heiter det:

«For å sørge for internasjonalt lederskap på klimaendringen, den største trusselen mot menneskerettighetene som menneskene står overfor i dag, bør Norge slutte å lete etter nye olje- og gass reserver, stanse utbyggingen av oljeinfrastruktur og bruke sin rikdom og oppfinnsomhet til å bli en fossilfri økonomi».

– Paradoks

FN-eksperten påpeikar òg at det er eit paradoks at pengane som Noreg brukar på å handtere klimakrisa, i stor grad kjem frå klimafiendtleg oljeproduksjon.

– Noreg, som eitt av det rikaste landet i verda og ein av dei leiande olje- gassprodusentane i verda, må akseptere eit særskilt ansvar for å vise veg når det gjeld utsleppskutt og tilpassing, og dessutan rette søkelyset mot tap og øydeleggingar, heiter det vidare i rapporten.

Rapporten vart kjent same dag som FNs klimatoppmøte i New York, der både statsminister Erna Solberg (H) og utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er til stades.

– Vege tungt

Leiar i Greenpeace Noreg Frode Pleym meiner regjeringa må ta bodskapen på alvor.

– Noreg må snarast lytte til FNs ekspert og stanse leitinga etter fossile brensel. Vi veit at vi allereie har funne meir olje og gass enn vi kan forbrenne. Då er det meiningslaust å leite etter meir, seier Pleym til NTB.

– Det bør vege tungt for den norske regjeringa når FNs representant påpeikar paradokset i norsk klima- og oljepolitikk, nemleg at ein ikkje kan leite etter ny olje og gass viss vi skal klare målet om å halde temperaturauken i verda under 1,5 grader, seier han.

Boyd meiner òg regjeringa må anerkjenne at miljøparagrafen i Grunnlova ikkje berre er eit prinsipp, men eit viktig uttrykk for den grunnleggande retten til å leve i eit sunt miljø.

