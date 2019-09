Fleire tusen Ving-kundar ramma av Thomas Cook-konkurs

innenriks

Ving Norge understrekar at selskapet ikkje automatisk er konkurs, sjølv om morselskapet natt til måndag teknisk sett er det. Det går derfor mot ei styrt avvikling av Thomas Cook.

– Vi må gjere sjølv vurdere stoda i Norden, og det er det vi jobbar med no, seier informasjonssjef Siri Røhr-Staff i Ving Norge måndag formiddag.

Måndag formiddag var det fleire krisemøte i Ving Norge. Selskapet inviterte først til ein pressekonferanse klokka 12 måndag, men pressekonferansen vart utsett kort tid etter.

9.101 nordmenn på reise

Det norske reiseselskapet opplyser til NTB at dei for tida har 9.101 reisande ute på tur. Det omfattar 8.555 personar på charterreise, og 546 som har reist med rutefly.

Passasjerar som skulle ha reist med Ving og flyselskapet Thomas Cook Airlines måndag, har fått beskjed om å ikkje reise til flyplassen. Passasjerar som har bestilt reiser gjennom selskapet deira, men med andre flyselskap som Norwegian, Thai Airways og British Airways, er ikkje ramma.

SAS opplyser likevel til NTB at Ving-kundar som skulle reise med SAS frå Trondheim til Kypros måndag, må bli heime.

Kundar etterlyser informasjon

På Facebook-sida til charterselskapet har dei fått hundrevis av førespurnader måndag. Mange kundar er frustrerte og sinte og etterlyser informasjon. Samtidig skriv andre at dei føler med dei tilsette i selskapet.

Ving skriv på nettsidene sine at dei gjennom måndagen forventar å ha meir informasjon om kva som skjer vidare og understrekar at alle pakkereiser som er bestilte av Ving, er sikra av reisegarantifondet.

Totalt er 34.460 personar frå heile Norden på reise med selskap eigde av Thomas Cook.

85.345 reiser bestilte

Alle reisande som har kjøpt ei pakkereise som blir kansellert, kan krevje å få pengane tilbake av Reisegarantifondet ved å legge fram reisedokument og kvittering på betalt reise på fondet sine nettsider.

Frå 1. oktober i år og fram til slutten av september neste år er det booka reiser for 85.345 personar. Av desse er det 74.532 charterturistar og 10.813 som skal reise med rutefly.

Nordmenn som er på ferie eller har bestilt ferie med Ving, kan ikkje bruke reiseforsikringa til å dekke ekstra kostnader på grunn av Thomas Cook-konkursen, opplyser informasjonsdirektør Jon Berge i If og Europeiske Reiseforsikring til NTB.

Kundar som har betalt ferien med kredittkort, og som ikkje har reist enno, har moglegheit til å få igjen pengane sine gjennom kredittkortselskapet.

Avviste tilbod

Ving-eigar Thomas Cook avviste før sommaren eit tilbod frå det svenske investeringsselskapet Triton Partner, som ville kjøpe Ving.

Flyanalytikar Hans Jørgen Elnæs meiner det ikkje er usannsynleg at dei kan komme på banen for å ta over Ving, men at det må skje raskt.

– Det må skje raskt, så ikkje merkevara tar skade, seier Elnæs, og antydar at ei avklaring kan komme seinare i veka.

Ving Norge har 75 tilsette og omtrent 400.000 reisande årleg. Selskapet vart etablert som turoperatør i 1970. I 1989 kjøpte Ving opp Saga Solreiser som var Noregs første charterselskap og sende dei første turistane på chartertur til Mallorca allereie i 1959.

