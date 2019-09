Flyktningar reiser tilbake til Eritrea

innenriks

I perioden frå 2010–2018 vende fem flyktningar i Noreg tilbake til Eritrea. No opplever UDI at veldig mange fleire enn før søker om det same, skriv Vårt Land.

– I år har fire personar vendt tilbake til Eritrea, og ti personar har ein søknad til behandling. UDI får òg ei aukande mengde førespurnader om ordninga frå eritrearar, skriv assisterande avdelingsdirektør Katinka Hartmann i UDI i brevet til Justisdepartementet.

Sjølv om landet blir beskrive som eit diktatur der media ikkje har nokon rettar, vel altså fleire enn tidlegare å flytte tilbake. Folk frå Eritrea er òg blant dei største gruppene som søkar asyl i Noreg. Frå 2014 til 2018 søkte 7.520 personar asyl i Noreg, og det vart i same periode innvilga opphald til 7.530 eritrearar på ulike grunnlag.

Eritrearar som ønsker seg tilbake heimlandet, men som ikkje lenger har gyldige reisepapir, må betale ein spesiell skatt. Dei må betale 2 prosent skatt av all inntekt medan dei har vore i Noreg for å få nytt pass. Skatten er tilbakeverkande heilt til 1992. Dette kan utgjere fleire hundre tusen kroner for mange.

– Det er derfor ein høg terskel for at dei skaffar dokumenta sjølve. Dersom norske styresmakter hjelper dei å skaffe reisedokument, blir dei stilte overfor kravet om innbetaling av skatten først etter at dei har komme Eritrea, skriv Hartmann til departementet.

